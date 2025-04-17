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Eski Galatasaraylı şampiyonluğa koşuyor! İşte UEFA Konferans Ligi'nin ilk yarı finalistleri

Eski Galatasaraylı şampiyonluğa koşuyor! İşte UEFA Konferans Ligi'nin ilk yarı finalistleri
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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmalarının 19.45 etabında sahasında Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje ile 2-2 berabere kalan Fiorentina ve Jagiellonia deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Real Betis, ilk maçlardaki avantajlı skorlarla adını yarı finale yazdırmayı başardı. İspanyol ekibinin tek golünü eski Galatasaraylı Cedric Bakambu attı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmalarının 19.45 seansı tamamlandı. Fiorentina-Cejle ve Jagiellonia Bialystok - Real Betis karşılaşmalarının ardından ilk yarı finalistler belli oldu.

İLK BİLET FIORENTINA'NIN

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalyan ekibi Fiorentina, Teknik direktörlüğünü Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera'nın yaptığı Slovenya temsilcisi Celje ile sahasında 2-2 berabere kalmasına rağmen ilk maçtaki avantajlı skorla yarı finale yükseldi.

Slovenya'daki ilk maçı 2-1 kazanan Fiorentina, evindeki maçta avantajını korudu ve toplamda 4-3'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.

Fiorentina, 37. dakikada Rolando Mandragora'nın golüyle 1-0 öne geçti. Albert Riera'nın çalıştırdığı Celje, 54. dakikada Aljosa Matko, 65. dakikada da Klemen Nemanic'in golleriyle umutlansa da 67. dakikada sahneye çıkan Moise Kean, maçın skorunu belirleyen golü ağlarla buluşturdu.

Eski Galatasaraylı şampiyonluğa yürüyor! İşte UEFA Konferans Ligi'nin ilk yarı finalistleri

İKİNCİ YARI FİNALİST REAL BETİS

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında İspanyol temsilcisi Real Betis, Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 78. dakikasında Real Betis, eski Galatasaylı Cedric Bakambu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Jagiellonia Bialystok'un cevabı gecikmedi ve 78. dakikada Darko Churlinov maça tekrar eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sonra erdi. İspanya'daki ilk maçı 2-0 kazanan Real Betis, toplamda 3-1'lik skorla yarı finale yükselen bir diğer takım oldu.

Eski Galatasaraylı şampiyonluğa koşuyor! İşte UEFA Konferans Ligi'nin ilk yarı finalistleri

BİRBİRLERİNE RAKİP OLDULAR

Öte yandan tur atlayan Fiorentina ve Real Betis, yarı finalde birbirlerine rakip oldu. Real Betis - Fiorentina yarı final eşleşmesinde ilk maç 1 Mayıs Perşembe günü İspanya'da, rövanş ise 8 Mayıs Perşembe günü İtalya'da oynanacak.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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