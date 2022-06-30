Eski Galatasaraylı Pulgar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın: 5 kişi beni odaya götürdü - Haberler

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Eski Galatasaraylı Pulgar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın: 5 kişi beni odaya götürdü

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentinin altında kalan Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar büyük bir suçlama ile karşı karşıya. Erick Pulgar'ın da içinde bulunduğu 5 kişilik bir grup tarafından tecavüze uğradığını iddia eden kadın polise şikayette bulundu.

Lacuarta'da yer alan habere göre, henüz kimliği açıklanmayan 24 yaşındaki bir kadın, Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlendiği sırada bir grubun kendisine içecek ikram ettiğini, sonrasında ise başının döndüğünü ve başka hiçbir şey hatırlamadığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Kimliği açıklanmayan kadın, Şilili futbolcu Erick Pulgar'ın da içinde olduğu ve 5 kişinin bulunduğu bir araca bindirilmesinin ardından, Pulgar'a ait olduğunu iddia ettiği bir eve gittiklerini ardından bir odaya girdiklerini ve tecavüze uğradığını söyledi. Kendisine ikram edilen içeceğin etkisiyle direnme şansının bulunmadığını aktardı.

Eski Galatasaraylı Pulgar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın: 5 kişi beni odaya götürdü

PULGAR İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Erick Pulgar tecavüz iddialarını yalanlayarak, "Yalnızca mal sahibi olduğum için tanık olarak ifademi talep edildi" ifadelerini kullandı.

Eski Galatasaraylı Pulgar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın: 5 kişi beni odaya götürdü

Haberler.com - Spor

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