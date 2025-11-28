Haberler

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ölümünün 4. Yıl Dönümünde Anıldı

Güncelleme:
Mustafa Cengiz'in ölümünün 4. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde ailesi ve Galatasaray camiasından birçok kişi bir araya geldi. Oğlu Sarper Cengiz, babasının Galatasaray'a olan sevgisini ve fedakarlıklarını anlattı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cengiz'in camiaya sağladığı katkıları vurguladı.

ESKİ Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Cengiz'i anmak için gerçekleştirilen buluşmaya ailesinin yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Cengiz döneminin yöneticileri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Okan Böke ile sarı-kırmızılı camiadan birçok isim katıldı.

SARPER CENGİZ: GALATASARAY'A DUYDUĞU SEVDA HAYATININ EN SAF DUYGULARINDANDI

Törende konuşan oğlu Sarper Cengiz, babasının Galatasaray için gösterdiği fedakarlıkları ve karakterini anlatarak, "Bugün burada yalnızca bir başkanı değil, cesareti, beyefendiliği ve kalbindeki tertemiz niyetiyle hepimizin yüreğine dokunmuş bir insanı anıyoruz. Saç telinden, ayak parmağına kadar saran hastalığında 'Son nefesime kadar görevime devam edeceğim' diyen o kararlılığı, beyefendiliği, hoşgörüsü ve başkalarını hep kendinden önce düşünen o büyük insanlığı onu çok özel bir yere koydu. 'İnan edin' sözü ve tüm Türkiye'ye Fetih suresini okuduğunu o an, onun karakterinin en berrak mirasları olarak kalplerimize kazandı. O yalnız Galatasaray'ın değil, her kulübün, her rengin gönlünde yer eden nadir bir adamdı. Yerli ve millilik konusundaki hassasiyeti ve vatanına bağlılığı da onu daha kıymetli kıldı. Galatasaray'a duyduğu sevda ve özellikle taraftara olan sevgisi ise hayatının en saf duygularındandı. Bugün burada bulunan ve hastalığı boyunca desteğimi hiç esirgemeyen öncelikle aileme, dostlarımıza, taraftarlarımıza, Galatasarayımıza ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimize yürekten teşekkür ediyorum. Babacığım özlemin hiç azalmadı, mekanın cennet olsun" dedi.

DURSUN ÖZBEK: İYİ BİR GALATASARAYLIYDI

Anma töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mustafa Cengiz'in camiaya büyük katkılar sunduğunu belirterek, "Bugün Mustafa başkanının vefatının 4. seneidevriyesi. Galatasaray'da 2018-2021 seneleri arasında başkanlık yaptı. Onunla aynı yaştayız. Yaşına rağmen, hastalığına rağmen Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmadı. İyi bir Galatasaraylıydı. Özellikle Galatasaray'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür gönderiyorum. Vefatı tabii ki herkesi çok üzmüştür. Galatasaray ailesi olarak her zaman kalbimizde yer etmiştir. Kendisine rahmet diliyorum. Değerli ailesine sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun. Geçmişte Galatasaray'a hizmet eden başkanlarımızı, çalışan herkesi anmak da Galatasaraylıların görevidir. Onları her zaman kalbimizde yaşatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

