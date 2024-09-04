Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, canlı yayında kumar oynadı! Eleştirenlere hakaretler yağdırdı

Futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve birçok takımda forma giyen Batuhan Karadeniz, erken emeklilik sonrası yorumculuğa başladı. Yaptığı değerlendirmelerle sık sık adından söz ettiren Karadeniz, bu kez başka bir konuyla gündem oldu.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sosyal medya hesabından canlı yayın açan Batuhan Karadeniz, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynadı. Türkiye'de yasak olan bir bahis sitesinden kumar oynayan ve bunu takipçileriyle paylaşan Karadeniz, eleştirilerden sonra çılgına döndü.

"ÇOK BÜYÜK BİR OLAYMIŞ GİBİ KONUŞULUYOR"

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun, "Batuhan Karadeniz isimli kişi, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynayıp binlerce kişiye canlı yayın yapıyor. Şahıs, Türkiye'de yasaklı olan bahis sitesinin ismini ara ara ekranda gösteriyor." şeklindeki paylaşımına da küfür ve hakaretlerle cevap verdi. Haskaloğlu'na hakaret eden Batuhan, şöyle konuştu: Metrobüse biniyorsun kumar sesi. Serdar Ortaç'ın canlı yayınını izliyorsun arkada yine aynı ses. Sen bana ne anlatıyorsun? Duyar mı kasıyorsun? Beyinsiz, gerizekalı. Ben zaten Instagram hesabımdan duyuruyorum gelin yayın yapıyorum diye. Sanki çok büyük bir olay bulmuş gibi konuşuyor. Ne büyük haber yaptın.

Batuhan'ın sözlerine karşılık veren İbrahim Haskoloğlu, inceleme başlatılacağını ifade ederken, "Batuhan Karadeniz hakkında gerekli yetkililere bilgi verdim. Şahıs hakkında yasa dışı bahis oynatmak ve reklam yapmaktan inceleme başlatılacak. Şahıs ayrıca izinsiz şekilde birçok kez çekiliş yapmış." ifadelerini kullandı.