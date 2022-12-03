Eski Fenerli boş geçmedi! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Trabzonspor ile berabere kaldı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği hazırlık maçı 1-1 sona erdi. Mücadelede bordo-mavililerin golünü Trezeguet atarken, İngiliz ekibi ise Ozan Tufan'ın penaltıdan attığı gol ile skora eşitliği getirdi.
Dünya Kupası'na verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile hazırlık maçı oynadı.
OZAN TUFAN BERABERLİĞİ GETİRDİ
Karşılaşmanın 4. dakikasında Trabzonspor, Trezeguet'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti. Hull City'nin beraberlik golünü ise 71. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan penaltıdan kaydetti.
SIRADAKİ RAKİP CRYSTAL PALACE
Trabzonspor bir sonraki hazırlık maçında 7 Aralık Çarşamba günü Crystal Palace,10 Aralık Cumartesi günü de Kocaeli'de Kasımpaşa ile mücadele edecek.
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