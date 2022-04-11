Eski Fenerbahçeli Kuyt'tan herkesi şaşırtan karar! Geri dönüyor ama yeşil sahalara değil - Haberler

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Eski Fenerbahçeli Kuyt'tan herkesi şaşırtan karar! Geri dönüyor ama yeşil sahalara değil

Haberler.com - Spor
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Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan eski futbolcu Dirk Kuyt, yeniden spora dönüyor ancak bu sefer yeşil sahada değil, rakipleriyle ringde kozlarını paylaşacak. Ekim ayında Rotterdam'da düzenlenecek bir organizasyonda dövüşecek efsane futbolcu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Oldukça fazla spor dalında deneme yaptım. Tenis, padel ve fitness gibi... Ama ringe girmek benim için yeni bir deneyim olacak." dedi.

Liverpool'un efsane futbolcusu, bir dönem de Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt ringe çıkmaya hazırlanıyor. Hollandalı eski futbolcu ekim ayında düzenlenecek bir organizasyonda dövüşecek.

Eski Fenerbahçeli Kuyt'tan herkesi şaşırtan karar! Geri dönüyor ama yeşil sahalara değil

"BAŞKA BİR ÜNLÜYLE REKABETE GİRMEYİ ÇOK İSTERİM"

NTV Spor'un Hollanda basınından aktardığı habere göre, Kuyt ekim ayında Rotterdam'da planlanan Hit It adlı özel bir etkinlikte yer alacak. Konuyla ilgili bir video mesaj paylaşan eski futbolcu, "Eski bir futbolcu olarak stadyumda olmanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Futbolu bırakalı yaklaşık dört yıl oldu. Ve tabii ki o gerilimi ve maç kazanma mücadelesini özlüyorum. Oldukça fazla spor dalında deneme yaptım. Tenis, padel ve fitness gibi... Ama ringe girmek benim için yeni bir deneyim olacak. Bu yüzden başka bir ünlüye karşı bu rekabete girmeyi çok isterim. Bundan böyle daha sıkı antrenman yapacağım" dedi.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Süper Lig, Liverpool, Dirk Kuyt, Spor, Haberler

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