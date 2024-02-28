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Eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in gol sevinci sosyal medyayı salladı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında, Fenerbahçe'yi 3-0'le geçen MKE Ankaragücü'nde, 3.golü kaydeden eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in gol sevinci sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi, Eryaman Stadyumu'nda ağırlayan MKE Ankaragücü, sahadan 3-0'lık net bir skorla ayrıldı. Maçta 3.golü 87.dakikada, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues kaydetti.

Garry Rodrigues'in attığı gol sonrası yaptığı hareket ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

Eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in gol sevinci sosyal medyayı salladı

Öte yandan Rodrigues maç sonrası yaptığı açıklamada "Bugün aldığımız galibiyet çok önemliydi. Takımın kendine güveni tekrardan geldi. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Son haftalarda istediğimiz performansa ulaşamadık ama yönetim ve teknik ekip bize çok yardımcı oldu. Onlara da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Garry Rodrigues Ankaragücü Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

VATANSEVER:

nanik yapmış fenevlileree

4
2
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