Eski Fenerbahçeli Diego Ribas, futbolu bıraktı! Son maçında sürpriz bir harekete imza attı

Avrupa'nın önde gelen takımlarında ve bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Diego Ribas, 37 yaşında futbolu bıraktı.

FORMASINI BARBOSA'YA VERDİ

Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Avai'ye 2-1 kaybettiği karşılaşmada futbolu bırakan Diego Ribas, Mücadelenin 57'nci dakikasında yerini Thiago Maia'ya bıraktı. Yıldız isim, oyundan çıkarken formasını Gabriel Barbosa'ya (Gabigol) verdi.

AVRUPA DEVLERİNİN FORMASINI GİYDİ

Kendi 10 numaralı formasının altına, Gabigol'ün isminin yazılı olduğu 10 numaralı bir forma daha giyen Diego Ribas, oyundan çıkarken 26 yaşındaki forvete bu formayı teslim etti. Oyundan çıkarken duygusal anlar yaşayan 37 yaşındaki futbolcu; takım arkadaşları, rakip oyuncular ve taraftarların alkışları eşliğinde sahaya terk etti. Brezilyalı 10 numara kariyerinde Porto, Werder Bremen, Juventus ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının formalarını giydi.