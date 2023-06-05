Eski dostuna rakip oluyor! Karim Benzema'nın yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Benzema, Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad ile anlaştı. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, eski takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo ile rakip olacak.

İspanyol devi Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'nın yeni takımı belli oluyor. Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Fransız oyuncu, Al-Ittihad ile her konuda anlaşmaya vardı.

3 YILDA 600 MİLYON EURO KAZANACAK

Habere göre tecrübeli golcünün, Arap ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Benzema, opsiyonlu sözleşme ile birlikte 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

518 GOLE KATKI VERDİ

2009 yılında Real Madrid'e imza atan Karim Benzema, eflatun-beyazlı ekipte 647 maçta görev aldı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 353 gol attı ve 165 asist kaydetti.