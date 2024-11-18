Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı

Ünlü Youtuber Jake Paul ve tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson'ın heyecanla beklenen boks maçı gerçekleşti. 8 raundun sonunda kazanan Jake Paul oldu.

"KURGU" İDDİALARI GÜNDEMDE

Maçın ardından birçok izleyici tarafından karşılaşmanın kurgu olduğu iddiaları gündeme getirildi. İki boksörün de önceden yazılmış bir senaryoyu ringde canlandırdığı öne sürüldü. Tyson'ın yaşı nedeniyle ABD'de birçok eyalette karşılaşmaya zaten izin çıkmamıştı. Sadece Teksas'ta belli kurallar konularak maçın yapılmasına onay verilmişti. Bu kurallardan en önemlisi ise iki boksörün de dolgulu ve daha ağır eldivenler giymesiydi. Bu şekilde yumrukların şiddeti azalacaktı.

"JAKE PAUL KURAL İHLALİ YAPTI"

Eski boksör ve şu anda boks yorumcusu olarak kariyerini sürdüren Tony Bellew, Jake Paul'un bu kuralı ihlal ettiğini belirtti. Bellew yaptığı paylaşımda, "Mike'ın giydiği eldivenler çok dolgulu görünüyor, Jake'in giydiği ise tam yumruk eldiveni. Eldivenler arasında çok büyük fark var ve ben sadece yataktan izliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bellew ayrıca, "Bu aptal, ahmak çocuğu sevmiyorum ama şunu söyleyeceğim... Mike'ı orada dövmeyi bıraktı ve hayatta kalmasına izin vererek ona biraz saygı ve onur gösterdi. Orada nakavt için gitmedi, üzerinden atladı ve onu olduğu gibi bıraktı" dedi.