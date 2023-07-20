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Eski Beşiktaşlı Diaby, Pendikspor'da

Spor Haberleri

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, bir dönem Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby'yi renklerine bağladı.

Eski Beşiktaşlı Abdoulay Diaby, Pendikspor'a imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek.

ITTIHAD KALBA'DAN TRANSFER ETTİLER

Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Abdoulay Diaby Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz son olarak Ittihad Kalba forması giyen Abdoulay Diaby'yi renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.

4 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Diaby geçen sezon Ittihad Kalba formasıyla 27 maça çıktı. Malili futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Eski Beşiktaşlı Diaby, Pendikspor'da

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