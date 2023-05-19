Eşinin memleketine transfer oldu! 3. Lig'e giden Dirar'ın yeni takımını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Eski Fenerbahçeli Nabil Dirar, Danimarka 3. Lig ekiplerinden Ishoj IF'e imza attı. Takımın teknik direktörü Erdoğan Aslan, Dirar'ın transfer sürecini, "Nabil, Danimarkalı biriyle evlendi. Albertslund'a taşındı ve senenin yarısını orada geçirdi. Bir gün biri onu spor salonunda gördü ve kim olduğunu anladı. Takım liderimiz, Dirar ile şans eseri tanıştı ve konuştu. Nabil'e takımla antrenman yapıp yapamayacağını sordu. 37 yaşında olmasına rağmen iyi görünüyor." ifadelerini kullanarak anlattı.