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Eşinin memleketine transfer oldu! 3. Lig'e giden Dirar'ın yeni takımını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Spor Haberleri

Eski Fenerbahçeli Nabil Dirar, Danimarka 3. Lig ekiplerinden Ishoj IF'e imza attı. Takımın teknik direktörü Erdoğan Aslan, Dirar'ın transfer sürecini, "Nabil, Danimarkalı biriyle evlendi. Albertslund'a taşındı ve senenin yarısını orada geçirdi. Bir gün biri onu spor salonunda gördü ve kim olduğunu anladı. Takım liderimiz, Dirar ile şans eseri tanıştı ve konuştu. Nabil'e takımla antrenman yapıp yapamayacağını sordu. 37 yaşında olmasına rağmen iyi görünüyor." ifadelerini kullanarak anlattı.

4 sezon Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar, kariyerinde sürpriz bir karara imza attı. 37 yaşındaki futbolcu artık Danimarka'da top koşturacak.

YENİ ROTASI DANİMARKA

Nabil Dirar, Danimarka 3. Lig ekiplerinden Ishoj IF'e transfer oldu. Faslı futbolcunun Danimarka ekibine imza atması ise tamamen şans eseri gerçekleşti.

Eşinin memleketine transfer oldu! Nabil Dirar'ın yeni takımını duyanlar kulaklarına inanamadı

"DANİMARKALI BİRİYLE EVLENDİ"

Bold DK'ye kjonuşan Ishoj IF Teknik Direktörü Erdoğan Aslan, Dirar'ı takıma kazandırma süreçlerini, "Nabil, Danimarkalı biriyle evlendi. Albertslund'a taşındı ve senenin yarısını orada geçirdi. Bir gün biri onu spor salonunda gördü ve kim olduğunu anladı. Takım liderimiz Dirar ile şans eseri tanıştı ve konuştu. Nabil'e takımla antrenman yapıp yapamayacağını sordu. 37 yaşında olmasına rağmen iyi görünüyor, yaklaşık 1 senedir futbol oynayamadı." ifadelerini kullanarak anlattı.

Eşinin memleketine transfer oldu! Nabil Dirar'ın yeni takımını duyanlar kulaklarına inanamadı

Haberler.com - Spor

Nebil Dirar Danimarka Spor Haberler

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