Ailesi savaş açtı! Eşinden sonra ablası da öfke kustu: Ronaldo'yu öldürdünüz

Fas'a yenilerek 2022 Dünya Kupası'na veda etmenin şokunu yaşayan Portekiz'de, Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündemi salladı.

"DERS ALDIK"

Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez yaptığı paylaşımda, "Dostun olan teknik direktörün bugün kötü karar verdi. Senin hayranlık ve saygı içeren sözler söylediğin o dostun... Sen oyuna girince her şeyin değiştiğini gören ama artık çok geç olduğunu fark eden dostun. Ama her şey için çok geçmişti bile. Dünyanın en güçlü oyuncusunu hafife alamazsın. Hayat bize dersler veriyor. Bugün bu dersi öğrendik. Ama biz kaybetmedik. Seni seviyoruz Cristiano" ifadelerini kullandı.

"RONALDO'YU ÖLDÜRDÜNÜZ"

Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Fas karşılaşması sonrası Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz." ifadelerini kullandı. Aveiro paylaşımının sonunda ayrıca "Fernando Santos istifa" hashtagini kullandı.