Eşi paylaştı! Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye edildi
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Konyaspor’un Senagalli futbolcusu Alassane Ndao, ilk duruşmada tahliye edildi. Eşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla haberi duyurdu.
İLK DURUŞMADA SERBEST KALDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aralık 2025’te tutuklanan Senegalli futbolcu, görülen ilk duruşmada tahliye edildi.
13 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
Hakkında “bahis ve şike” suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ndao’nun, Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmaya bahis yaptığı iddia ediliyor.
TAHLİYE HABERİNİ EŞİ DUYURDU
Ndao’nun tahliye edildiği bilgisi ilk olarak eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Ndao savunmasında, kendi adına açılan bahis hesabından haberi olmadığını ve işlemlerin üçüncü kişiler tarafından yapıldığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.
DAVA HAZİRAN’A ERTELENDİ
Mahkeme, tahliye kararı verirken davayı 10 Haziran 2026 tarihine erteledi. Öte yandan PFDK’nın futbolcuya daha önce 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği, Konyaspor’un ise sözleşmesini feshettiği hatırlatıldı.