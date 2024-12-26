Mourinho'ya sürpriz transfer çağrısı: Kulübü karıştıran eski öğrencisini alsın diye gözünün içine bakıyorlar

Ara transfer döneminde sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer çağrısı geldi. Tottenham'da istenmeyen adam ilan edilen Mourinho'nun eski öğrencisi Sergio Reguilon, Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamla yeniden bir araya gelebilir.

HOCASINA SAYGISIZLIK YAPTI, TARAFTARLAR TAKIMDA İSTEMİYOR

Reguilon, bu sezon tek oynadığı karşılaşma olan Manchester United'ı 4-3 yendikleri teknik direktör Ange Postecoglou'na saygısızlık yaptı. 90+1'de oyuna giren İspanyol sol bek, karşılaşmanın ardından kendisini düzenli olarak kadroya almadığı için Postecoglou'na gönderme yaparak Instagram'daki paylaşımında "Anne bak, dün bir futbol maçı oynadım" ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcunun bu hareketi sonrası İngiliz ekibinin taraftarları, kulübe 28 yaşındaki futbolcudan kurtulma çağrısı yaptı.

İNGİLİZ BASINI FENERBAHÇE'YE YAZDI

Durum böyle olunca İngiliz basını da Mourinho nedeniyle Sergio Reguilon'u sol bek isteyen Fenerbahçe'ye potansiyel bir transfer olarak yazdı. Taraftarların çağrısına kulak verenTottenham yönetimi de Reguilon'un sarı-laicvertlilere gitmesinin mükemmel bir transfer çözümü olabileceğini düşünüyor.

MOURINHO GETİRMİŞTİ

Jose Mourinho, Sergio Reguilon'u Real Madrid'den Tottenham'a getiren isimdi. Portekizli teknik adam, 2019-2021 yılları arasında İngiliz ekibinde görev yapmıştı. İspanyol sol bek, 2020 yazında 30 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Reguilon, geçen sezonun ilk yarısını Manchester United'da, ikinci yarısını ise Brenford'da kiralık olarak geçirmişti. Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak 28 yaşındaki futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.