Esenler Erokspor, Düzce Topuk Yaylası'nda Yeni Sezona Hazırlanıyor

Esenler Erokspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Gürsel yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Erokspor'da futbolcular, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanabilmek için günde çift antrenman yapıyor. Yoğun tempoda devam eden kamp programında kondisyon, taktik ve dayanıklılık çalışmaları ön planda tutulurken, teknik heyet oyuncuların performansını yakından takip ediyor.

Esenler Erokspor'un Topuk Yaylası kampının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı