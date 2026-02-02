Haberler

Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor: 1 Ümraniyespor: 0

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Gol Faye'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokpor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Mehmet Türkmen, Oğuzhan Yazır, Orhun Aydın Duran

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton (Eray Korkmaz dk. 90+3), Kanga (Recep Niyaz dk. 83), Ömer Faruk Beyaz (Alper Karaman dk. 83), Faye (Berat Luş dk. 78), Kayode (Catakovic dk. 78)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Anıl Yaşar, Dimitri Cavare, Tugay Kacar

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu, Djokanovic (Hoti dk. 66), Bardhi (Atalay Babacan dk. 46), Benny (Taha Bartu Özdemir dk. 83), Barış Ekinciler (Soukou dk. 66), Batuhan Çelik (Kosoko dk. 66)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Kocatürk, Ali Turap Bülbül, Kubilay Aktaş, Yusuf Deniz Şaş

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Gol: Faye (dk. 32) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Bardhi, Glumac, Kosoko (Ümraniyespor), Mikail Okyar, Enes Alıç (Esenler Erokspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
