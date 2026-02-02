Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor: 1 Ümraniyespor: 0
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Gol Faye'den geldi.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Mehmet Türkmen, Oğuzhan Yazır, Orhun Aydın Duran
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton (Eray Korkmaz dk. 90+3), Kanga (Recep Niyaz dk. 83), Ömer Faruk Beyaz (Alper Karaman dk. 83), Faye (Berat Luş dk. 78), Kayode (Catakovic dk. 78)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Anıl Yaşar, Dimitri Cavare, Tugay Kacar
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu, Djokanovic (Hoti dk. 66), Bardhi (Atalay Babacan dk. 46), Benny (Taha Bartu Özdemir dk. 83), Barış Ekinciler (Soukou dk. 66), Batuhan Çelik (Kosoko dk. 66)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Kocatürk, Ali Turap Bülbül, Kubilay Aktaş, Yusuf Deniz Şaş
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
Gol: Faye (dk. 32) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Bardhi, Glumac, Kosoko (Ümraniyespor), Mikail Okyar, Enes Alıç (Esenler Erokspor) - İSTANBUL