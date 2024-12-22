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Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak Açıklamalarda Bulundu

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Esenler Erokspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, son 5-6 haftadır mükemmele yakın bir oyun sergilediklerini ancak Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalmaktan üzüntü duyduklarını ifade etti. Hakem kararlarına da eleştirilerde bulundu.

- Mehmet Altıparmak : "Son 5-6 haftadır mükemmele yakın oynuyoruz"

İSTANBUL - Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, son 5-6 haftadır mükemmele yakın oyun oynadıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Berabere kaldığımıza üzüldük. Son 5-6 haftadır mükemmele yakın oyun oynuyoruz. Bugün de öyleydi. Özellikle golü yedikten sonra daha da iyi oynadık. Oyunun büyük bölümünde Bandırmaspor'u sahadan sildik. Sahada mücadele eden iyi oynayan iki takım vardı. Maalesef hakem bu oyuna ayak uyduramadı. Hakemlerimizin görüşlerini bakış açılarını lütfen yenileyelim. Bugün çok komik bir şekilde golümüzü yediler. Bu tip maçlarda böyle golleri saymazsanız futbol oynanamaz. Bugün galibiyet için her şeyi yaptık fakat galip gelemedik. Ben kendi oyuncularımı da rakip oyuncuları da mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Önümüzde bir ara var. Bu arada da çalışmaya devam edeceğiz ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflediğimiz yerde değiliz. Bizim maçlarımızı izleseniz, liderden daha fazla puan toplamamız gerektiğini görürsünüz. Şu anda herkesin, herkesi yendiği bir lig konumundayız. Kimin ligden çıkacağı, kimin düşeceği belli değil. Biz kendi oyunumuzu geliştirmek ve iyi oyunumuzu devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak Açıklamalarda Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
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