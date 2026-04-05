Sivasspor, Esenler Erokspor'a mağlup oldu
TFF 1. Lig 33. hafta maçında Sivasspor, Esenler Erokspor'a 3-1 yenildi. Maçta goller Kanga ve Onur tarafından atıldı, Sivasspor'un tek golü ise Avramovski'den geldi.
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Dura, Ömer Yasin Gezer
ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ, Murat, Appindangoye, Emirhan (Dk. 85 Mert), Feyzi (Dk. 46 Uğur), Okan (Dk. 46 Malle), Okoronkwo (Dk. 73 Badji), Kamil, Cihat, Ethemi, Bekir (Dk. 46 Avramovski)
ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul, Enes, Onur, Cavare, Hayrullah (Dk. 85 Eray), Mikail, Berat (Dk. 78 Yunus Emre), Jack (Dk. 78 Ömer Faruk), Kangac (Dk. 85 Alper), Amilton, Catakovic
GOLLER: Dk. 88 Avramovski (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 24 Onur, Dk. 33 Kanga, Dk. 90+4 Yunus Emre ( Esenler Erokspor)
SARI KARTLAR: Ethemi (Özbelsan Sivasspor ), Onur, Hayrullah ( Esenler Erokspor)
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 33'üncü haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Esenler Erokspor'u konuk etti. Konuk ekip Esenler Erokspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak puanını 66'ya çıkardı. Sivasspor ise 47 puanla 9'uncu sırada kaldı.
24'üncü dakikada Esenler Erokspor'un sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Kanga'nın ortasına yükselen Onur, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
31'inci dakikada Esenler Erokspor'dan Amilton ceza sahası içerisine girmeye çalışırken ve ceza yayını geçtikten sonra çekmeye çalıştığı şut öncesi rakibi tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
33'üncü dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Kanga'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Esenler Erokspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
59'uncu dakikada kendi yarı sahasından hızlı çıkan Sivasspor'da sol kanatta topla buluşan Ethemi ceza sahası dışından çektiği şutta top kalenin üstünden auta gitti.
88'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Ethemi'nin ortasına kafayla vuran Avramovski topu ağlara gönderdi: 1-2.
90+4'üncü dakikada Esenler Erokspor'dan Yunus Emre, Appindangoye'den çaldığı topu sürerek ceza sahası içerisine girdi. Kalecinin de açıldığını gören Yunus Emre topu aşırtarak ağlarla buluşturdu: 1-3.
Karşılaşma Esenler Erokspor'un 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı.