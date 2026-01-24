Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor, Serikspor'u 3-0'lık skorla geçerek 11'inci galibiyetine ulaştı ve puanını 41'e yükseltti. Serikspor ise ligde 10'uncu yenilgisini aldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Tuncay Ercan

Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan (Dk. 54 Ekrem Terzi), Martynov, Okoro, Skvortsov, Tashkin, Adeola, Burak Asan, Emre Nefiz (Dk. 62 Mücahit İbrahimoğlu), Guibero (Dk. 74 Spasov), Sadygov

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba (Dk. 83 Cavare), Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 64 Recep Niyaz), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 76 Catakovic), Kanga (Dk. 76 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 64 Faye), Kayode

Goller: Dk. 45 Skvortsov (Kendi kalesine), Dk. 60 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 73 Kanga (Penaltıdan) ( Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Okoro (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Martynov, Dk. 56 Guibero (Serikspor)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
