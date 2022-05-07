- Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

Başkan Tevfik Göksu, Esenler Erokspor'u şampiyonluğunda yalnız bırakmadı

İSTANBUL - Esenler Erokspor, TFF 3. Lig'de oynadığı Ağrı 1970 maçının ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Şampiyon olan Esenler Erokspor'u, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'da tribünden takip etti.

TFF 3. Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen İstanbul'un köklü kulüplerinden Esenler Erokspor, bugün oynadığı Ağrı 1970 maçının ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Saat 17.00'de Esenler Stadyumu'nda oynanan ve Esenler Erokspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle biten mücadelenin ardından takım futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. TFF Başkanı Servet Yardımcı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan madalyalarını alan futbolcular şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı. 7'den 70'e takımlarını desteklemeye gelen futbolseverler ise takımını kupa töreninde yalnız bırakmadı.

Öte yandan Esenler Erokspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.