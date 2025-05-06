Esenler Erokspor, Play-Off Yarı Finalinde Finale Yükseldi
Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Esenler Erokspor, Çayırova Belediyespor'u 89-76 mağlup ederek seriyi 2-0 kazanarak finale adını yazdırdı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk olduğu Çayırova Belediyespor'u 89-76 yenen Esenler Erokspor, seriyi 2-0 kazanarak finale çıktı.
Kocaeli'deki Çayırova Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-18, ilk devresi ise 39-39 eşitlikle tamamlandı.
Üçüncü çeyrek sonunda 67-58 öne geçen misafir ekip Esenler Erokspor, 89-76'lık skorla mücadelenin galibi oldu.
İlk karşılaşmadan da 105-80 galip ayrılan Esenler Erokspor, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Esenler Erokspor, finalde MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Konya Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor