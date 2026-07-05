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Esenler Erokspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Esenler Erokspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde devam ediyor. İlk etap kampı 14 Temmuz'da sona erecek.

Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde yeni sezona hazırlanan yeşil-sarılı ekip, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde antrenman yaptı. Isınma koşusuyla başlayan idman, açma-germe hareketleri, pas çalışması ve istasyon çalışması tamamlandı.

Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek Esenler Erokspor'un ilk etap kampı, 14 Temmuz'da sona erecek.

İstanbul ekibi, aranın ardından ikinci etap çalışmaları için tekrar Bolu'ya gelecek.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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