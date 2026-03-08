Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, Sipay Bodrum FK'yi 4-3 mağlup etti. Maçta Kayode penaltılarla 2 gol atarken, Catakovic son dakikada bir gol daha kaydetti. Bodrum FK'de Hotic kırmızı kart gördü.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Egemen Savran, Çağrı Yıldırım

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Berşan Yavuzay, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 46 Omar Imeri), Yusuf Sertkaya (Dk. 72 Haqi), Ahmet Aslan (Dk. 82 Mustafa Erdilman), Hotic, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Ege Bilsel), Seferi

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş, Nzaba, Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Jack (Dk. 59 Kanga), Amilton (Dk. 81 Berat Luş), Kayode (Dk. 81 Catakovic), Faye, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 70 Recep Niyaz)

Goller: Dk. 10 (Penaltıdan), 45+3 ve 65 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 90+4 Catakovic ( Esenler Erokspor), Dk. 15 Ali Habeşoğlu, Dk. 29 Hotic, Dk. 90+8 Seferi (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 53 Hotic (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 9 Cenk Şen, Dk. 35 Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 38 Amilton, Dk. 83 Hayrullah Bilazer ( Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-3 yendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
