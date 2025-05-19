Esenler Erokspor Basketbol Süper Ligi'ne Yükseldi

Esenler Erokspor Basketbol Süper Ligi'ne Yükseldi
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Basketbol Ligi Play-Off Final serisinin üçüncü maçında MKE Ankaragücü'nü 97-82 mağlup eden Esenler Erokspor, seriyi 3-0 ile tamamlayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

SALON: TOBB Spor

HAKEMLER: Hüseyin Çamcı, Can Mavisu, Mehmet Şahin

Mke ANKARAGÜCÜ: Elleby 20, Veal 11, H. Yapar 4, Serkan Menteşe 12, Altan Erol 15, Hazer Avcı 15, Caner 2, Mithat, Doğukan Sönmez 3, Arda

ESENLER EROKSPOR: Simmons 13, Crawford 30, Hüseyin 17, Tayfun 10, Yiğit 7, Berkay 5, Mustafa 7, Deniz 3, M. Özdoğan 3, Berkay Bayar, Metehan 2, Efe

1'İNCİ PERİYOT: 17-24

DEVRE: 35-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-71

BASKETBOL Ligi Play-Off Final serisinin üçüncü maçında rakibi MKE Ankaragücü'nü 97-82 mağlup eden Esenler Erokspor, seride rakibi 3-0 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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