Es-Es'in yeni hocası Cüneyt Biçer imzayı attı

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine getrilen Cüneyt Biçer 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, Başkan Vekili Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Cüneyt Biçer, siyah-kırmızılı ekiple 1 yıllık sözleşme imzaladı. İzmirli teknik adamın yardımcılığını ise Cem Yılmaz, Muammer Girgin ve Sezgin Turan yapacak. 46 yaşındaki teknik direktör Cüneyt Biçer, daha önce Karşıyaka ve Şanlıurfaspor'u çalıştırmıştı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor