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ES Elazığspor'da kaptan Mesut cezalı

ES Elazığspor'da kaptan Mesut cezalı

Spor Haberleri

Nevşehir Belediyespor maçında sarı kart gören ES Elazığspor takım kaptanı Mesut Saray cezalı duruma düştüTFF 3. Lig 1. Grup'un 27. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek grubunda 8.

Nevşehir Belediyespor maçında sarı kart gören ES Elazığspor takım kaptanı Mesut Saray cezalı duruma düştü

TFF 3. Lig 1. Grup'un 27. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek grubunda 8. sıraya yükselen ve 3 haftalık kötü gidişatına dur diyen Entegre Solar Elazığspor'da, takım kaptanı Mesut Saray cezalı duruma düştü. Maçın 75. dakikasında Çanakkale Bölgesi C Klasman Hakemi Tolga Tugay İnan tarafından sarı kartla cezalandırılan tecrübeli futbolcu sezon içerisindeki 8. ihtarını aldı ve 2. kez cezalı duruma düştü. Kaptan Mesut, Bordo-Beyazlılar'ın çarşamba günü Belediye Derincespor ile oynayacağı maçta sahada olamayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mesut Saray Elazığspor Nevşehir Spor Haberler

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