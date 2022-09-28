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ES Elazığspor, Çatalcaspor maçını düşünüyor

Spor Haberleri

ES Elazığspor, Çatalcaspor maçını düşünüyor

ES Elazığspor Basın Sözcüsü Feti Ahmet Yılmaz ile Futbol Şube Sorumlusu Eyyüp Yıldırım hedeflerinin bordo beyazlı kulübü layık olduğu yere taşımak olduğunu ifade etti.

ES Elazığspor Basın Sözcüsü Feti Ahmet Yılmaz ile Futbol Şube Sorumlusu Eyyüp Yıldırım hedeflerinin bordo beyazlı kulübü layık olduğu yere taşımak olduğunu ifade etti.

Entegre Solar Elazığspor Basın Sözcüsü Feti Ahmet Yılmaz ile Futbol Şube Sorumlusu Eyyüp Yıldırım düzenledikleri basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz ve Yıldırım hedeflerinin Bordo Beyazlı kulübü layık olduğu yere taşımak olduğunu belirterek Ağrı 1970 Spor karşısında alınan yenilgiyi Çatalcaspor maçıyla telafi etmek istediklerini söyledi.

Entegre Solar Elazığspor Basın Sözcüsü Feti Ahmet Yılmaz Çatalcaspor maçının kazanıp Ağrı yenilgisini unutturmak istediklerini söyleyerek, "4 haftada 7 puan toplamış bulunuyoruz. Puan cetvelinde 6. sıradayız. Ağrı maçına kadar 13 maçlık yenilmezlik serimiz vardı. Ağrı'da mağlup olduk. Uzun lig maratonunda bu tür mağlubiyetler olacaktır. Hafta sonunda oynayacağımız Çatalcaspor maçı hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu maçı kazanıp Ağrı mağlubiyetini unutturmak istiyoruz. Taraftar desteğini istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"Bu lig bize yakışmıyor"

Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Eyyüp Yıldırım da yaptığı açıklamada, "Ligde 4 haftalık bir süre geçti. Biz olaya maç maç bakarak hedefimize gitmek istiyoruz. Bizim hedefimiz belli. Bu lig Elazığspor'umuza yakışmıyor. Bizim hedefimiz bu takımı en üst noktalara nasıl taşırız. Bizim hedefimiz bu takımı bir üst lige çıkarmak. Bu direkt şampiyonluk olur, Play Off maçlarından olur. Bunu göreceğiz. Lige şansız bir beraberlikle başladık. Ardından iki maçımızı kazandık. Ağrı'da maça kötü başladık. Bunun farklı nedenleri vardı. İki oyuncumuz oyuna girmek için beklerken, oyunun durduğu bir pozisyonda hakemin başlattığı oyunda top ceza alanında oyuncumuzun eline çarptı. Sonuçta penaltıdan yediğimiz bir golle mağlup olduk. Biz önümüze bakıyoruz. Alacağımız seri galibiyetler ile yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Futbolcu, Teknik Heyet ve Yönetim olarak el ele verip daha iyisini nasıl yapabilirizi gerçekleştirmenin çabasındayız. Pazar günü iyi bir oyun iyi bir mücadele ile üç puanı alır ve yolumuza devam ederiz." diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çatalcaspor Elazığspor Futbol Ağrı Spor Haberler

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