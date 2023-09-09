Erzurumsporlu Futbolcu Eren Tozlu, Minik Hayrana Forma Hediye Edecek

1. Lig takımlarından Erzurumspor'un başarılı oyuncularından Eren Tozlu, sosyal medyada yayınlanan minik hayran fotoğrafına kayıtsız kalmadı.

Bir sosyal medya kullanıcısının camide namaz kılmak için bekleyen ve sırtındaki mavi-beyazlı formaya boya kalemiyle "10" ve "Eren Tozlu" yazdıran minik hayrana Eren Tozlu'dan cevap gecikmedi. Paylaşımda "Eren Tozlu hayranı küçük Erzurumspor taraftarımız ibadette. Allah gönlüne göre versin. Kardeşimize keşke bir forma hediye etse." çağrısını gören Eren Tozlu, "Ulaşabilirsek kardeşimize ilk oynayacağımız maçta giydiğim formayı hediye edelim." diye yanıtladı.

Erzurumspor taraftarının gönlünde taht kuran ve sevilen futbolcuya bu paylaşımından dolayı destek yağdı. Şimdi herkes bu minik Eren Tozlu ve Erzurumspor hayranı taraftarı arıyor, ortaya çıkmasını bekliyor. - ERZURUM