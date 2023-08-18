Erzurumspor'un stadyumunda tamir ve tadilat çalışmaları devam ediyor

Erzurumspor Futbol Takımı'nın kendi sahasında maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'nda tamir ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, statta yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve tamamlanması için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

1'inci Lig takımlarından Erzurumspor Futbol Takımı'nın kendi sahasında maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki tamir ve tadilat çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, statta devam eden çalışmaları yerinde incelerken, "Kazım Karabekir Stadyumu'nda incelemede bulunarak yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Maçlarımızın kendi evimizde oynanması, taraftarlarımızı takımımızla buluşturmak ve yapılan çalışmaların bir an evvel tamamlanması için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik." dedi. - ERZURUM