Erzurumspor U15 Futbolcusu Ahmet Muhammet Aslan, U15 Milli Takım Aday Kadrosuna Davet Edildi
Erzurumspor FK U15 Takımı futbolcusu Ahmet Muhammet Aslan, U15 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Erzurumspor FK U15 Takımı Teknik Direktörü Savaş Çoban, Aslan'ın milli takım aday kadrosunda yer almasından gurur duyduklarını belirtti. Erzurum doğumlu 15 yaşındaki oyuncunun davetini sevinçle karşılandı.
Erzurumspor Futbol Kulübü U15 takımı futbolcusu Ahmet Muhammet Aslan, U15 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
Erzurumspor FK U15 Takımı Teknik Direktörü Savaş Çoban, ofansif orta saha oyuncusu Ahmet Muhammet Aslan'ın milli takım aday kadrosunda yer almasından gurur duyduklarını söyledi.
Erzurum doğumlu 15 yaşındaki oyuncuya yapılan davet sevinçle karşılandı. - ERZURUM