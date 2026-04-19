Erzurumspor 5 yıl sonra Süper Lig'de

1. Lig'in 36. hafta maçında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan lider Erzurumspor, 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Maçta Bodrum FK'nın eşitlik golünü Ali Habeşoğlu kaydetti.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Sabri Öğe

BODRUM FK: Sousa - Omar İmeri (Dk. 85 Mert), İsmail (Dk. 77 Furkan), Ali Aytemur, Berşan, Yusuf, Ahmet (Dk. 90 Mustafa), Ege (Dk. 77 Alper), Brazao, Seferi (Dk. 86 Gökdeniz), Ali Habeşoğlu

ERZURUMSPOR: Erkan - Orhan, Mustafa Yumlu, Amar, Giorbelidze, Baiye, Benhur (Dk. 78 Fernando), Crociata (Dk. 90 Ömer), Rodriguez (Dk. 79 Adem), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 87 Hüsamettin), Eren (Dk. 87 Sylla)

GOLLER: Dk. 4 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor), Dk. 55 Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Ege( Bodrum FK), Mustafa Fettahoğlu, Mustafa Yumlu, Erkan (Erzurumspor)

1'inci Lig 36'ıncı hafta mücadelesinde Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan lider Erzurumspor bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ve 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Mustafa Fettahoğlu ile 1-0 öne geçti. Her iki takımda ilk yarıda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarı konuk ekip Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında baskıyı arttıran Bodrum FK, Ali Habeşoğlu'nun 55'inci dakikadaki golüyle skora eşitlik getirdi. Geri kalan dakikalarda gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu skorla ligde 79 puanla bitime 2 hafta kala Erzurumspor 5 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından oyuncular, teknik heyet, yönetim ve Bodrum'da takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Deplasman tribününde Erzurumsporlular tezahüratlar ile dakikalarca coşku yaşadı. Erzurumspor 2021 yılında Süper Lig'den düştükten sonra 5 yıldır 1'inci Lig'de yer almıştı. Öte yandan ev sahibi Bodrum FK da bu skorla Play-Off'a kalmayı garantiledi.

4'üncü dakikada Erzurumspor Mustafa Fettahoğlu ile 1-0 öne geçti. Topla buluşan Rodriguez'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top Sousa'dan oyun alanına döndü. Topla buluşan Mustafa Fettahoğlu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

17'nci dakikada Erzurumspor atağında Mustafa'nın pasında topla buluşan Eren'in vuruşunda kaleci Sousa topa hakim oldu.

21'inci dakikada Bodrum FK atağında Brazao'nun sağ çaprazdan yaptığı ortada Ege'nin röveşata vuruşunda kaleci Erkan topa iki hamlede hakim oldu.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

49'uncu dakikada gelişen Bodrum FK atağında sol kanatta Berşan'ın kullandığı köşe atışında Yusuf'un kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

55'inci dakikada Bodrum FK, Ali Habeşoğlu ile skora eşitlik getirdi. Berşan'ın ortasında Seferi'nin vuruşunda top savunmadan sekerek oyuna döndü, Ali Habeşoğlu'nun sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

68'inci dakikada Erzurumspor atağında sol kanatta İsmail'le girdiği mücadeleden topu kazanan Rodriguez'in vuruşunda top ağlarla buluştu ancak gol faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Maç 1-1 biterken Erzurumspor'un 5 yıllık Süper Lig hasreti sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! 'Şüpheleniyorum' deyip tek kişiyi işaret etti

Nizamettin Kabaiş "şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

1437 gün sonra yeniden 1. Lig'deler!
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık