Erzurumspor, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de 2025-2025 sezonunun ilk hafta maçında konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, sezonun ilk müsabakalarının takımlar açısından kolay olmadığını söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın yeteri kadar hazır olmadığını, bu yüzden bazı şeyleri yapamadıklarını belirtti.

Bu durumun iki takım için de geçerli olduğunu ifade eden Özbalta, "Fiziksel olarak tam manasıyla hazır olmadığımız bir dönem. Hem teknik, hem taktik, hem de strateji açısından rakip takımın ve bizlerin resmi müsabakaya çıkmamasından dolayı tam istediğin noktayı sahada yapamayabilirsin. Bu düzende çıkıp oynamaya çalıştık ve iyi şeyler yaptık. İlk müsabakaya göre istediklerimizin bir kısmını yapabildik." diye konuştu.

Özbalta, iyi hazırlanmak ve bunu devam ettirmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyuncuların oyundan kopmayışı, disiplini, yardımlaşması ve maçı kazanma bilincinde olmaları bizleri memnun etti. Bu, ileriye bakıp daha sağlıklı hareket edebilmemiz açısından güzel bir performanstı. Arkamızda bir şehir var ve bizlerden iyi şeyler yapmamızı bekliyorlar. Onları mahcup etmek istemiyoruz. Bu takımı bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Oyuncular bu işin aktörleri ve bize çok yardımcı oluyorlar. Antrenmanlarda çok ciddi ve disiplinliler. Saha içinde verdiğimiz her şeyi harfiyen yerine getirmeye çalışıyorlar. Onları tebrik ediyorum. Galibiyetimiz Erzurum şehrine armağan olsun."

Sivasspor cephesi

Sivasspor Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz da takımın Süper Lig'den düşmesiyle yeni bir kadro yapılanmasına gittiklerini aktardı.

Pek çok oyuncunun takımdan ayrıldığını anlatan Korkmaz, "Bu sezon Sivasspor'u tekrar eski günlerine döndürmek için yeni bir kadro yenilenmesi içerisindeyiz. Fakat ilk resmi maçta gördüğümüz tabloyu antrenör olarak herkesten daha acımasız şekilde analiz etmek zorundayım. Yoksa kendimizi kandırırız. Özellikle hücumda üretkenlik konusunda beklentilerimizin çok altında kaldık. Bazı oyuncuları bölgeleri olmamalarına rağmen pozisyonu olmadığı yerlerde oynatmak zorunda kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı oyuncuların henüz hazır olmadığını belirten Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazı oyuncular fiziksel olarak hazır değil. Bugün Badji'yi sahaya atmak istemiyordum ama atmasam hamle yapmamış görüneceğiz bu işin bir de bu tarafı var. Maçtan önce '15-20 dakika oynayabilirim' dedi ama daha fazla sahada kaldı. Sakatlanmaktan korkuyoruz çünkü sadece bir haftayı düşünmüyoruz. Sadece mevcut yapı üzerinden hücum anlamında zengin opsiyonlar üretmemiz çok olası değil. Birkaç temel değişiklik yapmamız gerekiyor. Yediğimiz gollerde resmen elimizle rakibimize gol atması için topu biz verdik diyebilirim. Bir an önce nerede, hangi ligde olduğumuzu ve nereyi temsil ettiğimizi hatırlamamız gerekiyor. Bu güzel bir ders oldu. Erzurumspor'u tebrik ediyorum."