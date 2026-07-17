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Futbol: Hazırlık maçı

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Trendyol Süper Lig ekipleri Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor, Palandöken'de oynanan hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren iki takımın mücadelesi, kamp merkezindeki sahada oynandı.

Karşılaşmada iki ekip de gol bulamazken, müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
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