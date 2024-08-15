Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor, Mke Ankaragücü maçı hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor.

Ligin ilk maçında deplasmanda Bandırmaspor'a 3-2 mağlup olan Erzurumspor'da, Ankaragücü maçı öncesi transfer yasağının kalkması ve tahtanın açılması heyecanı da beraberinde getirdi.

Mavi-beyazlı takımın Başkanı Ahmet Dal bir süre antrenmanı takip ederek Teknik Direktör Hakan Kutlu ile fikir alışverişinde bulundu.

Erzurumspor FK-Ankaragücü MKE karşılaşması Kazım Karabekir Stadyumu'nda 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te oynanacak. - ERZURUM