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Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı öncesi tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Dal, antrenmanı takip ederek Teknik Direktör Hakan Kutlu ile fikir alışverişinde bulundu. Maç, Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor, Mke Ankaragücü maçı hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor.

Ligin ilk maçında deplasmanda Bandırmaspor'a 3-2 mağlup olan Erzurumspor'da, Ankaragücü maçı öncesi transfer yasağının kalkması ve tahtanın açılması heyecanı da beraberinde getirdi.

Mavi-beyazlı takımın Başkanı Ahmet Dal bir süre antrenmanı takip ederek Teknik Direktör Hakan Kutlu ile fikir alışverişinde bulundu.

Erzurumspor FK-Ankaragücü MKE karşılaşması Kazım Karabekir Stadyumu'nda 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te oynanacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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