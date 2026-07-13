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Erzurumspor, ikinci etap kampına başlıyor

Erzurumspor, ikinci etap kampına başlıyor
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Erzurumspor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına bugün başlayacak. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki mavi-beyazlı ekip, 13-24 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da çalışacak ve ilk hazırlık maçını 17 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile oynayacak.

Erzurumspor, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına bugün başlayacak.

Mavi-beyazlı ekip, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde bugün saat 17.30'da Erzurumspor Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla ikinci etap kamp döneminin startını verecek. 13-24 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da çalışmalarını sürdürecek olan Dadaşlar, kamp programı kapsamında ilk hazırlık maçını 17 Temmuz'da Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynayacak. Erzurumspor, saat 16.00'da Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Mavi-beyazlı ekip, 20 ve 23 Temmuz tarihlerinde ise üç hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Söz konusu maçların programının önümüzdeki günlerde kulüp tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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