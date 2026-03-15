Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK: 3 Hatayspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Erzurumspor, Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Goller Rakhim Chaadaev (k.k.), Martin Rodriguez ve Giovanni Crociata'dan geldi.

Maçtan dakikalar

30. dakikada ev sahibi takımda köşe vuruşunu kullanan Sefa'nın ceza sahasına yaptığı ortada kale sahası içerisinde Rakhim Chaadaev'e çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

43. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Eren Tozlu'nun ortasında Benhur'un sert şutu kaleci Emir'den döndü. Seken topu takip eden Rodriguez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

60. dakikada konuk takımın ceza yayı çizgisi önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Ali'nin sert şutunda kaleci Orbanic iki hamlede topu önledi.

90+1. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fernando pasıyla topla buluşan Giovanni Crociata çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu oyuncuun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden filelerle buluştu. 3-0

Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Barış Çiçeksoyu

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Brandon Baiye (Adem Eren Kabak dk. 84), Sefa Akgün (Murat Cem Akpınar dk. 84), Martin Rodriguez (Giovanni Crociata dk. 75), Benhur Keser (Hüsamettin Yener dk. 75), Mustafa Fettahoğlu (Fernando dk. 59), Eren Tozlu

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Cheikne Sylla

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Hatayspor: Emir Dadük, Hakan Çinemre, Cenk Doğan (Seyit Gazanfer dk.78), Yiğit Ali Buz, Muhammed Gönülaçar, Ali Yıldız (Baran Sarka dk. 63), Sharif Osman, Musa Abdulahi Danjuma (Ünal Emre Durmushan dk. 63), Rakhim Chaadaev (Deniz Aksoy dk. 70), Ersin Aydemir, Prince Ating (Yılmaz Cin dk. 70)

Yedekler: Demir Sarıcalı, Sinan Özen, Yunus Azrak, Melih Şen, Mustafa Aydın

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Goller: Rakhim Chaadaev (dk. 30 k.k.), Martin Rodriguez (dk. 43), Giovanni Crociata (dk. 90+1) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Hakan Çinemre, Sharif Osman (Hatayspor) - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu

1 yılda bambaşka biri oldu! Son halini görenler inanamıyor
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak video: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Türk polisi yine gönülleri fethetti
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı

Golü bile gölgede bırakan olay!