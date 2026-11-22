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Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Mujakic, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Kerk, Diabate

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Miroshi, Akonnor, Antunes, Juan, Henrique (Dk. 34 Armstrong)

Sarı kartlar: Dk. 9 Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Ddk. 43 Kerk (Erzurumspor FK)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Erzurumspor FK-Göztepe maçının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

6. dakikada orta sahada Kerk'in kazandıktan sonra aktardığı topla sol çaprazda buluşan Rodriguez'in sert şutunda kaleci Arda Özçimen topu kornere çeldi.

28. dakikada ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta Kerk'in pasında topu alan Diabate, ceza yayının sağından sert vurdu. Yerden giden topu kaleci Arda Özçimen iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada mavi-beyazlı ekibin atağında, orta yuvarlak önünde Kerk'in pasıyla topla buluşan Baiye, sert bir şut çıkardı. Kaleci Arda Özçimen'in sektirdiği topa hamle yapan Kerk, istediği vuruşu gerçekleştiremeyince meşin yuvarlak auta gitti.

45+1. dakikada konuk ekibin attığı gol gerçersiz sayıldı. Pozisyonu incelemek için monitöre gelen hakem Alper Akarsu, Sonko'nun golü öncesinde Armstrong'un kale alanı içinde Mustafa Yumlu'yu ittiğini belirledi. Akarsu, bunun üzerine golü iptal ederek Erzurumspor FK lehine serbest vuruş kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

Kaynak: AA