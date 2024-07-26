Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı. Kamp döneminde 4 hazırlık karşılaşmasına çıkan ekip, ikinci etap kamp çalışmalarını İstanbulspor maçının ardından sonlandırdı. Erzurumsporlu futbolcular, 29 Temmuz Pazartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına tekrar başlayacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde 15 Temmuz Pazartesi günü ikinci etap hazırlıklarına başladı.
Kamp döneminde 4 hazırlık karşılaşmasına çıkan ekip, dün İstanbulspor ile oynanan maçının ardından ikinci etap kamp çalışmalarını sonlandırdı.
Erzurumsporlu futbolcular, 29 Temmuz Pazartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına tekrar başlayacak.