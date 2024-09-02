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Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Teknik direktör Hakan Kutlu, oyuncularını tebrik ederken, yeni transferlerin performansından memnun olduğunu belirtti. Yeni Malatya cephesinde ise takımın genç olmasından dolayı bazı hatalar olduğu ifade edildi.

Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, "Rakibe tek bir gol pozisyonu bile vermeden neredeyse sayamadığım kadar çok net gol pozisyonuna girdik. Maç sonucu çok daha farkı olabilirdi." dedi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların güzel bir futbol ortaya koyduklarını ve oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Erzurumspor FK'nın defansif oynadığına yönelik algıların olduğunu söyleyen Kutlu, bunun doğru olmadığını, geçen sezon mavi-beyazlı ekibin 12 maç gol yememesi nedeniyle bu algının ortaya çıktığını ifade etti.

Oyuncuların gelişerek üstüne koyduğunu ve her sezon daha iyi bir performans gösterdiğini de aktaran Kutlu, yeni transferlerle ilgili de şunları söyledi:

"Bugün oynayan yeni transferlerimizi hiç hazırlık maçı oynamadan lig maçlarını hazırlık maçı gibi geçiyorlar. Buna rağmen çok iyi performans ortaya koyuyorlar. Transfer tahtasından ötürü hala lisans çıkmayan oyucularımızın psikolojileri de önemli. Çünkü hep antrenman yapıyorlar. Bu sıkıntılarımız var ama şu bir gerçek, 150-200 milyon lira borcu açıp, bunun yanında transfer tahtasını açmak gerçekten çok zor. Ben Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve başkanımızın bu sene gösterdikleri çabaya şahidim. Yapacağımız transferlerde var. En az 2 tane daha transfer yapıp noktalayacağız. Ama ben hep şunu söyledim. Biz transferi yaparken kulübümüzün önümüzdeki yıllarda yeni bir transfer yasağı açmayacak şekilde yapacağız. 2 oyuncu alacağız, hassas davranıyoruz. Gecikmesinin sebebi hassas davranmamızdandır. Maliyeti düşük kalitesi yeksek oyuncular arıyoruz."

Yeni Malatya cephesi

Yeni Malatyspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, takımın genç olmasından dolayı bazı hataların olduğunu söyledi.

Uçkun, milli aradan sonra şehrin dinamiklerinin ayağa kalkması gerektiğini belirterek, "Gelişmiş bir sloganımız var. 'Sahipsiz şehir' diyoruz. 'Sahipsiz Malatya' diyoruz. Malatya sahipsiz olunca sadece taraftarın sesi çıkıyor. Malatya'nın dinamiklerinin ayağa kalkması lazım. Bu sadece benim ve sporcu arkadaşlarımın davası değil. Deprem görmüş bir şehiriz. Biz her şeyimizi kaybetmişsiz. Malatyaspor'u da kaybedeceğiz. Malatya'da futbol kaybolacak. İnsanlar artık bunu umursamıyorlar. Birilerini buna dur demesi gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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