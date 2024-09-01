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Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Roshi, Eren Tozlu ve Mustafa Yumlu'nun attığı gollerle Erzurumspor FK galip geldi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada sağ kanattan Orhan'ın ortasında arka direkte Celal'in kafayla içeriye çevirdiği topa Roshi'nin sert vuruşunda Cengizhan topu çizgiden çıkardı.

30. dakikada Sefa'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Roshi kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

40. dakikada Roshi'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren Tozlu'nun vuruşunda top kaleci Albulsamed'den geri döndü.

61. dakikada Sefa'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Albulsamed soluna uzanarak topu çelmeyi başardı.

76. dakikada Cengizhan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Tozlu düzgün bir vuruşla kalecinin solundan topu filelere gönderdi. 2-0

87. dakikada Malatyaspor atağa çıkarken kaybettiği topu kazanan Roshi ceza sahası içerindeki Mutafa Yumlu'ya pasını aktardı. Yumlu sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Haydar Avcı, Mahmut Gülle

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Sefa Akgün (Süleyman Koç dk. 73), Salih Sarıkaya (Süleyman Enes Karakaş dk. 73), Odise Roshi (Mustafa Fettahoğlu dk. 90), Giovanni Crociata, Toni Tasev, Eren Tozlu (Serkan Köse dk. 87), Celal Hanalp (Cengizhan Bayrak dk. 46)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Gökhan Akkan, Muhammed Emin Yavaş, Özgür Sert, Furkan Özhan

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Alperen Arslan, Erşan Yaşa, Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman, Atakan Müjde, Fatih Aydın (Kerem Altunışık dk.76), Burak Efe Yaz (Emir Ulusoy dk. 66), Mert Miraç Altıntaş (Enes Savucu dk. 66), Cengizhan Akgün

Yedekler: Muhammed Salik, Yiğit Ulaş, Eray Şişman, Talha Buluş, Metehan Ünal, Mehmet Emin Taştan, Umut Tanış

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller: Roshi (dk. 31), Eren Tozlu (dk. 76), Mustafa Yumlu (dk. 87) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK), Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor) - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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