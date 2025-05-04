Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u 2-0 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Goller Crociata ve Eren Tozlu'dan geldi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Turgut Doman, Barış Çiçeksoyu, Haydar Avcı
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Gökhan Akkan, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Azubuike (Dk. 81 Mehmet Taş), Crociata, Roshi, Giorbelidze, Teklic (Dk. 75 Mamba), Sylla (Dk. 68 Sefa Akgün), Eren Tozlu
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac (Dk. 76 Batuhan Çelik), Mustafa Eser, Oğuz Yıldırım (Dk. 87 Ali Turap Bülbül), Atalay Babacan (Dk. 59 Emre Kaplan), Bardhi, Benny, Soukou (Dk. 87 Barış Ekincier), Hoti (Dk. 59 Serkan Göksu), Poyraz Yıldırım
Goller: Dk. 25 Crociata, Dk. 46 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Barış Ekincier (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 14 Hoti, Dk. 30 Glumac, Dk. 49 Atalay Babacan (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 35 Sylla (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yendi.