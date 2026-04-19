Erzurumspor FK maçtan sonra şampiyonluğunu kutladı

Trendyol 1. Lig'deki Bodrum FK maçı sonrası 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükseldi. Futbolcular ve teknik ekip, bu tarihi başarıyı taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'da futbolcular ve teknik ekip, Bodrum FK maçının ardından büyük sevinç yaşadı.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından mavi-beyazlılar, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek adını Süper Lig'e yazdırdı. Müsabakaya çok sayıda Bodrumlu taraftarın yanı sıra şampiyonluk hazırlığı yapan Erzurumspor FK taraftarı da yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Erzurumspor FK futbolcuları ve teknik ekibi büyük sevinç yaşarken, şampiyonluğu taraftarıyla birlikte kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
