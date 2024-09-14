Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Tuzlaspor'dan Streli Mamba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, son olarak Tuzlaspor forması giyen Streli Mamba'yı transfer etti.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasında, "Streli Mamba ile 1 yıllık resmi özleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Erzurum temsilcisi, sosyal medya hesaplarından oyuncunun konuşmalarının yer aldığı tanıtım videosu da paylaştı.