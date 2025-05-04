Erzurumspor FK, Seyircisiz Maçta Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

24. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Benny'den seken top ile orta alanda buluşan Giovanni Crociata ceza sahası önünden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Oğuz Yıldırım'ın ortasında Poyraz Yıldırım sert ve dündün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Müsabakanın hakemi VAR'dan gelen uyarı ile gol öncesi Giovanni Crociata'ye faul yapıldığı tespit ederek golü iptal etti.

46. dakikada Giovanni Crociata'nın ara pasında topla buluşan Eren Tozlu sol çaprazdan yaptığı bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

90. dakikada sağ kanatta Odise Roshi'ye sportmenlik dışı müdahale sonrası Barış Ekincier kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakemler: Turgut Doman, Barış Çiçeksoyu, Haydar Avcı

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Gökhan Akkan, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Odise Roshi, Giovanni Crociata, Azubuike Okechukwu (Mehmet Taş dk. 81), Tonio Teklic (Streli Mamba dk. 75), Eren Tozlu, Cheikne Sylla (Sefa Akgün dk. 68)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Batuhan Artarslan, Salih Sarıkaya, Toni Tasev, İlkan Sever, Celal Hanalp, Ömer Kara

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Tomislav Glumac (Batuhan Çelik dk.76), Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 87), Dimitri Cavare, Engjell Hoti (Serkan Göksu dk. 59), Jurgen Bardhi, Atalay Babacan (Emre Kaplan dk. 59), Cebio Soukou (Barış Ekincier dk. 87), Benny, Poyraz Yıldırım

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Sertkaya, Mehmet Güneş, Furkan Apaydın, Yusuf Deniz Şaş

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Giovanni Crociata (dk. 24), Eren Tozlu (dk. 46) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Barış Ekincier (dk. 90) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Cheikne Sylla (Erzurumspor FK), Engjell Hoti, Tomislav Glumac, Atalay Babacan (Ümraniyespor) - ERZURUM