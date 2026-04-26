Erzurumspor FK, şampiyonluk yürüyüşünü 1 puanla perçinledi

Trendyol 1. Lig'in kritik haftasında Erzurumspor FK, kendi saha ve seyircisi önünde sezonun son maçında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Taraftar Kazım Karabekir Stadı'nda şampiyonluğu ve Süper Ligi kutladı.

Doğu ekibi, bu beraberlikle birlikte şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü taraftarıyla birlikte perçinledi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte tribünleri tıklım tıklım dolduran mavi-beyazlı taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına itici güç oldu. Son düdükle birlikte futbolcular ve teknik heyet, tribünlere koşarak galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Maç öncesi ve sonrası tribünlerde mavi-beyazlı takımı yanlız bırakmayan taraflarlar beraberliği de alkışladı. Bandırmasporlu sporcular da, maçın başında Erzurumsporlu futbolcuları alkışladı ve çiçek verdi.

Taraftarlar 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla stadyumu adeta inletti. Maç çıkışında ise binlerce Erzurumlu, ellerinde mavi-beyazlı bayraklarla caddelerde konvoy oluşturarak galibiyetin tadını doyasıya çıkardı. Bu arada Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, tarihi başarısını görkemli bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Kulüp tarafından yapılan duyuruya göre şampiyonluk kutlamaları 29 Nisan Çarşamba günü gün boyu sürecek etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Kutlama programı saat 14.30'da başlayacak. Erzurumspor tesislerinden hareket edecek takım otobüsü, şehir turu atarak taraftarla buluşacak. Saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'na ulaşılması planlanan programda, 18.00'de protokol konuşmaları yapılacak. Etkinliklerde saat 18.30'da futbol takımının anonsu gerçekleştirilecek ve platform yürüyüşü yapılacak. Saat 19.00'da ise şampiyonluk kupası takdim edilecek. Kutlamalar, saat 20.00'de düzenlenecek havai fişek gösterisiyle sona erecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

