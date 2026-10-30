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Erzurumspor FK, sahasında yarın Çorum FK ile 11. kez karşılaşacak

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Erzurumspor FK, sahasında yarın Çorum FK ile 11. kez karşılaşacak
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Erzurumspor FK, Süper Lig'in 10. haftasında yarın 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda Çorum FK ile 11. kez karşılaşacak. Ligde 14 puanla 8. sıradaki Erzurumspor FK, sakat kaptanı Mustafa Yumlu'dan yoksun çıkacak; Çorum FK ise 13 puanla 9. sırada.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Çorum FK ile 11. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Çorum FK, yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ligde 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Erzurumspor FK, topladığı 14 puanla 8. sırada yer alıyor. Çorum FK ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 13 puanla 9. sırada bulunuyor.

11. randevu

Erzurumspor FK ile Çorum FK, bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Erzurum temsilcisi 6 galibiyet elde ederken, Çorum ekibi ise 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Erzurumspor FK rakip fileleri 14 kez havalandırırken, Çorum FK 8 gol kaydetti.

İki takım arasında Erzurum'da oynanan karşılaşmalarda ise mavi-beyazlı ekip 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Erzurumspor FK, sahasındaki maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Mustafa Yumlu yok

Erzurumspor FK Kaptanı Mustafa Yumlu, sakatlığı nedeniyle Çorum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Konuk ekip Çorum FK'da ise Fredy ve Çağlar Söyüncü, sakatlıkları nedeniyle mücadelede görev alamayacak.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Erzurumspor FK ile Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Suat Güz yapacak. Mücadelede Melih Aldemir ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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