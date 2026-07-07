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Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde denge, pas, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah saatlerinde denge, pas ve dayanıklılık ile koordinasyon çalışmları yaptı.

Futbolcular, akşam antrenmanında da koordineli ısınmadan sonra geniş alan oyunu ve çift kale maçla günü tamamladı.

Erzurumspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Talha Koca
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