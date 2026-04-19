Haberler

Erzurumspor FK, Süper Lig kutlamalarını ileri bir tarihe erteledi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK, kutlamaları ülke genelindeki üzücü olaylar ve kulüp başkanının annesinin vefatı nedeniyle erteledi.

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor FK, takımın, taraftarla yapacağı kutlamaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şampiyonluğun büyük emek, zorluk ve unutulmaz hikayeler barındırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Erzurumspor Futbol Kulübü olarak, her zaman ülkemizin değerlerine, toplumsal hassasiyetlere ve ortak acılarımıza karşı duyarlı olmayı öncelik kabul ettik. Bu doğrultuda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylar ile kulüp başkanımız Sayın Ahmet Dal'ın kıymetli annesinin vefatı nedeniyle, planlanan şampiyonluk kutlamalarımızı ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, takımın iki günlük iznin ardından çarşamba günü Erzurum'da olacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

