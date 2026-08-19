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Erzurumspor FK, Miguel Cardoso'yu 2 Yıllığına Renklerine Bağladı

Erzurumspor FK, Miguel Cardoso'yu 2 Yıllığına Renklerine Bağladı
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Erzurumspor FK, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Ahmet Dal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, 32 yaşındaki futbolcunun mavi-beyazlı formayı giyeceği açıklandı. Cardoso, kariyerinde birçok takımda forma giyip son olarak Kayserispor'da oynadı ve 166 maçta 27 gol, 29 asistlik performans sergiledi.

Erzurumspor FK, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile kulüp tesislerinde bir araya gelen 32 yaşındaki Cardoso, görüşmenin ardından kendisini 2 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Miguel Cardoso'yla resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun!" ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde Deportivo, Uniao Madeira, Tondela, Dinamo Moskova, Tambov, Belenenses ve Kayserispor formaları giyen Cardoso, son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da görev yaptı. Cardoso, Kayserispor formasıyla Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 166 maçta 27 gol ve 29 asist kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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